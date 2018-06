Horoscop zilnic LUNI 11 IUNIE 2018. Ceva se lămureşte pentru mulţi Deocamdata astazi ne traim inceputul saptamanii cu o zi intreaga cu Luna in Taur. Desi ritmul ar trebui sa fie alert, fiind Luni, Luna in Taur ne da o mana de ajutor sa o luam mai usor, sa ne dam voie sa ne relaxam si sa privim cat de departe am ajuns fata de ultima Luna noua din 15 mai. una in Taur este ideala pentru a te focusa pe aspectele practice si financiare, pentru a servi o mancare buna, un vin bun si a o lua usor si incet cu ce ai de facut. In cursul dupa-amiezii, dupa agitatia specifica primei parti a zilei, vom simti anumite vibratii adanci de bine si vom simti cum… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Luna in Berbec este Luna inceputurilor. Luna in Berbec vrea satisfactie imediata. "Eu vreau si eu vreau acum !" striga tare Luna in Berbec. Daca striga suficient de mult, sunt sanse sa reuseasca pur si simplu pentru ca este prea mult efort sa i te opui. Asta si vrea un Berbec, sa razbeasca fara sa…

- Horoscopul zilei de 1 iunie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 1 iunie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 1 iunie 2018 spune ca astazi…

- Horoscopul zilei de 11 mai 2018 aduce previziuni astrale pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 11 mai 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 11 mai 2018 spune ca…

- Horoscopul zilei de 6 mai 2018 aduce previziuni astrale pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 6 mai 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 6 mai 2018 spune ca Berbecii…

- Horoscopul zilei de 24 aprilie 2018 aduce previziuni astrale pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 24 aprilie 2018 anunța situații mai grele pentru cei nascuți in zodia Berbec. Horoscopul zilnic…

- BERBEC: Astazi vei incepe un nou capitol in viața. Ai grija sa nu ii lași pe ceilalți sa iți umbreasca fericirea. Numarul norocos al zilei: 8. TAUR: Știi ce se spune: "Ai grija ce iți dorești, ca se poate indeplini!". Ei bine, ai visat, ți-ai dorit și acum se intampla! Incearca sa nu te simți…