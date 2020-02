Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 28 FEBRUARIE 2020. Dragoste si siguranta pana la capat! Cat de departe esti dispus sa mergi pentru dragoste? Pana la capat! – spun Venus in cuadratura cu Pluto. Luna este azi in Taur si ea ne sprijina sa ne lasam imbratisati de vibratia iubirii si in putin lux ; putem face orice ca sa avem parte de asa ceva. Nu ne grabim nicaieri cu Luna in Taur care ne ajuta sa ne consolidam ce e drag inimii noastre ca sa dainuie la nesfarsit. Iar determinarea pana in panzele albe este specialitatea Taurului. Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire! Horoscop zilnic… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Tema zilei oscileaza intre dragoste si razboi. Iubirea este cea care ne cere sa fim fermi, puternici. Venus vrea pace, frumusete, armonie intelegere. Dar Venus este in Berbec in aceste zile si are un mod atipic de a arata ce vrea, fiind in combinatie cu energia Berbecului. Daca vrei sa iti arati…

- Venus este planeta iubirii, a relatiilor, a tot ce pretuim la nivel personal. Venus este tot ceea ce este important pentru tine. Chiron este cheia zodiacului. Cand Chiron face orice aspect astral cu o alta planeta, el "descuie" secretele pe care le detine si releva ceva ce a fost ascuns sau inteles…

- Horoscopul zilei de 29 ianuarie 2020 aduce ceva tensiuni in plan amoros pentru unele zodii. Un nativ de foc va avea parte de o dezamagire in dragoste, urmata de nervi și lacrimi amare. In a doua parte a zilei lucrurile par sa se schimbe, iar surprizele din partea celor dragi vor schimba radical starea…

- Afla mai multe despre contextul astral al zilei in Horoscopul zilnic. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie: Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Se anunta o zi minunata in care vei petrece cateva momente extraordinare in compania persoanei iubite.…

- Luna este in Fecioara si mentine un echilibru, dandu-ne o zi buna si productiva. Stim ce avem de facut, putem sa facem destul de multe. Cate lucruri iti incap de facut intr-o singura dimineata ? Profita de aceasta sustinere pentru ca esti ajutat de astre cu eficienta si rapiditate. Citeste in…

- Horoscopul zilei 9 decembrie 2019 aduce vești excelente la capitolul dragoste pentru unele zodii. Favorita astrelor este zodia Leu, insa influența Lunii Pline in Gemeni iși va pune amprenta pe starea de spirit a tuturor nativilor pana pe 12 decembrie. Iata ce iți rezerva horoscopul zilnic pentru zodia…

- SAGETATORII se folosesc de un as din maneca pentru a atrage niste beneficii. Iar astrele tin cu ei si le aduc ce isi doresc. Iata ce-ți rezerva astrele in horoscopul zilei de 7 decembrie 2019 pentru zodia ta.