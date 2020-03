Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 27 MARTIE 2020. Mai tragem aer, ne mai linistim! Marte si Berbecul ne-au cam fiert toate aceste zile si ne-au obosit, epuizat. Sunt multe idei noi la care trebuie sa ne ajustam si ne putem simti ca si cum ni s-a umplut paharul. Cand ni se impune o restrictie, mintea omului exact atunci ar dori obiectul restrictionat si aici este capcana. Sa acceptam rolul autoritatii in viata noastra pentru ca lumea nu ar putea avea ordine fara elementul de autoritate. Iar in astrologie, autoritatea este puternic reprezentata de Capricorn. Sunt multe planete acum in Capricorn, deci se simte. Tocmai de aceea ne bucuram cand apar zile ca azi, ca acest weekend. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

