Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi VINERI 16 OCTOMBRIE 2020. E ziua Lunii noi in Balanta. Ce aduce zodiilor? Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Astazi esti predispus sa gravitezi spre cei care prezinta un spectacol si iti poarta imaginatia spre locuri indepartate. Priveste calitatea din altii pentru acest lucru in loc sa te uiti doar in tv pentru asemenea escapade. Daca nu esti atent, risti sa ramai prea mult pe canapea azi fara sa vorbesti cu nimeni. Vezi ca viata reala este mai mult despre a te imbogati din ea cu tot ce iti aduce, decat sa fugi de ea si doar sa visezi. Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai) Simte-te liber sa te duci la cumparaturi pentru tine… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

