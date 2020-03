Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 13 MARTIE 2020. Ghinion sau noroc? Ai de gand sa iti incerci norocul? Iesi in afara zonei tale de confort ! Da-ti voie sa fii profund, intim, personal intr-o relatie pentru ca Scorpionul este despre adancimi si nu prefera jumatati de masura. Fie esti implicat, fie nu. Si daca crezi ca poti pacali Scorpionul, mai gandeste-te o data. Chiar daca scapi o data, acest mic crustaceu are un radar uluitor si sigur va detecta unde nu esti suficient de profund si autentic. Astazi este o zi norocoasa gratie lui Jupiter in Capricorn si Soarelui inca in Pesti. Prinde-ti si tu portia de sansa cosmica pentru ca sigur iti este disponibila… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Luna este in Sagetator, deci sustine spiritul de aventura, fie el in lumea exterioara sau in interiorul fiintei. Da, ne-ar placea sa plecam intr-o aventura, sa ne inscriem la un curs insa e nevoie sa ne conservam energia. In vremuri ca acestea, refacerea energiei in tacere este mai recomandata. O…

- ”Cunoscand faptul ca, oamenii dezorientați, lipsiți de speranța, fara credința sunt mai predispuși catre «rele», dezinformatorul actioneaza folosind toate mijloacele pentru inlocuirea bunurilor sufletesti cu cele materiale. Pe fondul acestei situatii se inițiaza și alimenteaza vicii, precum trufia,…

- Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Daca esti intr-o relatie ar fi bine sa mentii un climat pozitiv intre tine si jumatatea ta si sa eviti problemele sau implicarea in dispute. Doar asa va veti putea relaxa amandoi. Esti singur?. S-ar putea sa ai noroc si sa te ciocnesti efectiv…