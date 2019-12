Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SAMBATA 21 DECEMBRIE 2019. Venus si Chiron vor sa ne vindece o rana! Sextilul dintre Venus si Chiron in Berbec poate trezi vechi insecuritati cu scopul ca acum sa le vedem diferit si sa le eliberam. Daca trecutul vine ciocanind la usa, este pentru ca a sosit vremea sa, vremea de a taia acele vechi conexiuni. Te-ai plictisit de acelasi vechi scenariu ce se repeta ? Weekendul acesta va aduce ceva nou. Dar nu inainte de a ni se arata cat se poate de clar precum cristalul cat de satui suntem de aceeasi veche placa ce bucleaza. Venus si Chiron ne vor arata adevarul ca noi sa ne vindecam acea rana... Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

