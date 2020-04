Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SAMBATA 11 APRILIE 2020. Mercur intra, in sfarsit, in Berbec! Si exact asta iese cu prioritate cu Mercur in Berbec: adevarul. Berbecul nu se incurca in cuvintele sale si nici noi. Vom capata o perspectiva mult mai radicala si o abordare dinamica. Sentimentalismele care ne-au zapacit din inceput de februarie pana acum vor fi de domeniul trecutului pentru ca ele au ingreunat sa vede ce e adevarat de ce e fals. Mercur a stat mult prea mult in Pesti si a dat un timp in care nimeni nu a gandit clar. Sigur ca Mercur in Pesti este minunat pentru inima si spirit si pentru arta, inspiratie, poezie si romantism. Dar sunt timpuri in care avem nevoie de abordari… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

