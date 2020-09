Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi MARTI 29 SEPTEMBRIE 2020. Moment de ragaz. Ce urmeaza dupa? Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Esti plin de incredere si lucrurile par sa functioneze pentru tine. Pastreaza-ti mintea limpede si nu te lasa purtat de sentimente de frustrare. Situatia aceasta poate dura ceva vreme. Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai) Azi si in zilele urmatoare, oportunitatile romantice sunt foarte posibile, indiferent daca esti singur sau nu. O prietenie se poate dezvolta in ceva mai mult sau o atractie poate merge la urmatorul nivel. Si daca esti intr-o relatie de lunga durata, acum este o buna ocazie sa redescoperiti pasiunea… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

