Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 16 MARTIE 2020. Mercur revine in Pesti! In ultimele sase saptamani, Mercur a tot mers inainte si inapoi intre aceste doua zodii si noi ne-am simtit deseori confuzi si rataciti in spatiu. Insa de acum, gata. Mercur merge dinamic tot inainte. Comunicarea ultimelor sase saptamani ne-a luat prin surprindere si a contribuit la schimbarea unui mod de a gandi. Dar incet incet ne obisnuim cu ideea si ne ajustam abordarea mentala. Pana la final de luna, cu totii vom parcurge aceste schimbari sustinute de Mercur. Daca exista provocari, exista si speranta depasirii lor. Luna este inca in Sagetator si ne sustine sa ne schimbam… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

