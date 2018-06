Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 13 iunie 2018. Taurii au parte de recompense financiare

HOLLYWOOD UNDEAD la Bucuresti: Golden Circle Sold Out!

HOLLYWOD UNDEAD vin in premiera in Romania pe 27 iunie la Arenele Romane. In deschiderea americanilor vor urca pe scena cei de la Arashai, formatie infiintata in 2014 care abordeaza un mix de stiluri, ca si Hollywood Undead de altfel. Categoria Golden Circle din fata scenei este Sold Out cu… [citeste mai departe]