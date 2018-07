Horoscop zilnic DUMINICĂ 8 IULIE 2018. Cum îţi merge relaţia? Cand Luna este in pamantescul Taur, raspandeste o energie calda si impamantata asupra noastra. Emotiile devin mai stabilizate acum si ne simtim rabdatori, ceea ce a lipsit sub Luna in Berbec. Aici Luna ne da multumire si pace. Acum este momentul sa iei contact cu frumusetea trupului tau. Fa-ti un masaj, o manichiura, o baie cu spuma si uleiuri esentiale. Iubeste-ti toate partile fiintei tale. Daca ai rani, onoreaza-le pentru ca aceste rani fizice iti arata ca ai supravietuit. Poti avea capacitatea sa vezi frumusetea din toata lumea. Daca tu crezi in frumos, asa vor face si altii. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

