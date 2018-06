Horoscop zilnic DUMINICA 24 IUNIE 2018. Te simti sexy sau dornic de mister?

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec - berbecii au o saptamana grozava, scrie antena3.ro. Se pot sprijini pe familie, se pot consulta cu persoanele apropiate. Sunt foarte hotarati si energici. Vineri este o zi mai tensionata. Se pot certa cu persoanele care le stau in cale. Citeste si Horoscop zilnic LUNI 18 IUNIE 2018.…

- A fost multa agitatie in ultimele zile, cu Luna noua in Gemeni, cu Mercur intrat in Rac si Venus intrat in Leu, energiile au fost intense si agitate iar acum chiar avem nevoie de putin timp in care sa facem un pas in spate si sa ne luam o odihna binemeritata. Luna in Rac ne trezeste nevoile…

- Aceasta miscare va crea multa atentie, agitatie si actiune in jurul casei, caminului, familiei si a legaturilor emotionale de orice fel. Mercur NU este dominat de emotii, din contra, este mental si reflecta lumea gandurilor si a comunicarilor noastre, insa atunci cand este in Rac totul se…

- Deocamdata astazi ne traim inceputul saptamanii cu o zi intreaga cu Luna in Taur. Desi ritmul ar trebui sa fie alert, fiind Luni, Luna in Taur ne da o mana de ajutor sa o luam mai usor, sa ne dam voie sa ne relaxam si sa privim cat de departe am ajuns fata de ultima Luna noua din 15 mai. una…

- Balanta – Soarele rasare pe strada ta. Gratie unor apropiati, in aceasta luna vei avea ocazia sa pui "mana" pe niste proiecte frumoase, care iti vor aduce bani frumosi in buzunare. Simti ca ti se schimba destinul, ca in sfarsit nu trebuie sa mai duci dorul banilor. Poti sa te relaxezi, caci munca…

- Horoscop, marți, 10 aprilie 2018. Berbecii vor suporta consecințele unor alegeri greșite Horoscop 10 aprilie 2018 – Berbec: Este posibil sa fii nevoit sa suporți consecințele unor alegeri greșite, pe care le-ai facut fara sa stai prea mult pe ganduri, doar pentru ca așa ai vrut tu, in acel moment. Horoscop 10 aprilie…

- Aprilie este una din cele mai intense luni ale anului. Chiron, astrul vindecarilor ranilor noastre profunde, isi schimba semnul, avem trei planete in stationare iar Marte este in conjunctie cu "baietii rai" al zodiacului, Saturn si Pluto. Lucrurile incep sa se precipite pe la mijlocul lunii atunci…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…