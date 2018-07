Horoscop zilnic DUMINICA 15 IULIE 2018. Pentru ce bate inima ta mai tare? Urmeaza-ti inima, Luna este inca in Leu pana diseara! Sa bata tobele! Luna in Leu nu iti lasa niciun motiv sa nu fii suficient de puternic incat sa nu te pui pe tine azi primul pe lista de prioritati. Cine este vedeta showului? Da, da, exact. Tu esti. Deci nu te mai incurca cu alte ganduri si da-ti putina odihna binemeritata, iubire si afectiune. Fa ce iti place sa faci. Urmeaza-ti inima. Exprima-ti sentimentele. Lasa viata sa fie luminoasa si stralucitoare! Luna in Leu pune atentia si lumina pe toate acele lucruri care iti aduc bucurie si te fac sa te simti vazut, auzit si iubit. Sub energia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

