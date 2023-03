Iata horoscopul zilnic dragoste de la ingerii iubirii pentru azi, sambata 18 martie 2023. Luna in Varsatorul super inteligent il seduce pe Jupiter in Berbec, permitandu-ne sa ne exploram pasiunile cu putin mai multa detasare. Cand Luna face cuadratura cu Uranus in Taur, am putea fi surprinsi sau chiar socati de ceva ce spune sau face un iubit. Pe masura ce Mercur in Pesti se conecteaza cu Pluto in Capricorn, putem dezvolta mai multa compasiune pentru punctul lor de vedere, chiar daca acesta difera de al nostru.Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21…