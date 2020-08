Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, JOI 20 AUGUST 2020. Confuzii? Ce-ti spune inima? Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Este foarte util sa vorbesti cu partenerul despre grijile si ingrijorarile tale. Fii atent, insa, sa nu dai vina pe partener. Daca esti singur, ar trebui sa-ti pornesti radarele. Esti mai aproape de sufletul pereche decat crezi. Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai) Te simti optimist si energic, iar acest lucru are un impact pozitiv asupra vietii tale amoroase. Aduci o raza de soare in relatia de cuplu, ceea ce are un efect pozitiv si asupra partenerului. Daca esti singur, nu uita: numai cine indrazneste… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

