- Horoscop Minerva Octombrie 2020 BERBEC Majoritatea planetelor sunt in semne de pamant și de aer, astfel incat problemele practice cer atenție și reorganizare. Soarele din Balanța este perfect pentru a ințelege și a-ți simplifica viața prin ințelegerea faptului ca afacerile au timpul loc la fel și…

- Pe langa echinocțiul de toamna, eveniment care influențeaza și zodiile, s-au format cinci aspecte astrale importante. Principalul este cel tensionat de careu intre Mercur din Balanța și Saturn retrograd din Capricorn. Zodiile Berbec, Rac, Balanța și Capricorn pot fi ținta unor vești mai puțin placute,…

- Horoscop 22 septembrie 2020. O saptamâna plina de comunicare și planuri. Care dintre nativi are potențial de lider? Leii sunt extrem de solicitați. Berbec Tot ce-ți pui în gând se îndeplinește cât ai…

- Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire! Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) E timpul sa iei haturile in maini si sa-ti gasesti propriile solutii. Calea pe care ai ales-o este una buna, asa ca nu-i lasa pei…

- Horoscop, joi, 20 august, 2020 va fi o zi extrem de complicata pentru multe dintre zodii. Unele își vor schimba viața complet printr-o decizie, în timp ce altele vor avea multa agitație și stres. Horoscop 20 august 2020. Berbec Cei din zodia berbec poarta în…

- HOROSCOP SEPTEMBRIE 2020. Paleta de schimbari pentru luna Septembrie este una diversificata. De pilda, nativii Varsator se lanseaza in plan profesional in sensul in care iși afirma abilitațile și le sunt puse in valoare de un job nou, viața nativilor Leu ia o intorsatura neașteptata tot pe plan profesional,…

- Intelegand cum se cuvine aceasta etapa cosmica te poate ajuta sa avansezi cu brio in urmatoarea ta etapa de maturizare si sa ai parte de premieri si binecuvantari de la Saturn in loc de pedepse. De altfel, multa lume a mai auzit expresia „intoarcerea lui Saturn". De regula, ea acompaniaza…