Horoscop zilnic 4 mai 2018. Ce îţi pregătesc astrele pentru intrarea în weekend Horoscop zilnic 4 mai 2018 – Berbec

Cine se aseamana se aduna, spune o vorba, si acelasi lucru simti si tu azi in legatura cu omul care te completeaza in tot ce faci. Priveste la cel din fata ta, pentru ca devine un fel de oglinda a propriei tale identitati. Ori semanati grozav de mult in unele privinte, ori el descrie de fapt cum te comporti si tu, cum esti si tu, chiar daca iti arata o imagine care iti place sau nu. Privindu-l pe el cu luciditate, poti lua unele masuri asupra propriei tale persoane, deoarece vezi la el defecte care ii apartin in aceeasi masura. Daca la el nu-ti place,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

