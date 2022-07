Horoscop zilnic 3 iulie. Luna intra astazi intr-o opoziție cu Saturn, planeta restricțiilor. Așa ca este posibil sa apara unele blocaje in exprimarea sentimentelor sau sa fim puși in fața unor evenimente care sa ne resposabilizeze cu forța. In plus, și Marte, planeta acțiunii, se afla in careu cu Pluto, iar acest context este deosebit […] The post Horoscop zilnic 3 iulie. Zi plina de tensiuni in dragoste și probleme cu banii appeared first on IMPACT .