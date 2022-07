Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop zilnic 26 iulie. Contextul astral de astazi scoate in evidența careul dintre Mercur, planeta comunicarii din zodia Leu, și Marte, planeta acțiunii din zodia Taur. Așadar, vom depune toate eforturile sa ducem la indeplinire un obiectiv. Cu riscul de a intra in conflicte și dispute. Conduși de…

- Inca ne aflam sub efectele și energia adusa de Luna Noua in zodia Rac, cu atat mai mult cu cat Soarele și Luna Neagra formeaza astazi o conjuncție la grad perfect in acest semn zodiacal. Este o zi in care emoțiile noastre pot ieși din matca, insa totodata vom da dovada de un curaj extrem […] The post…

- Astazi se petrece Luna Plina in zodia Sagetator, un eveniment astrologic care reprezinta apogeul unor situații din viața noastra. Este momentul sa culegem niște roade a ceea ce am sadit in urma cu jumatate de an. Insa trebuie sa avem grija pentru ca Luna Plina este in careu cu Neptun din Pești și poate…

- Horoscop zilnic 3 iunie 2022. Mercur iese astazi din retrogradare. Iși va continua mersul direct prin zodia Taur pana pe data de 13 iunie. In toata aceasta perioada, ne va susține gandirea practica și ne va ajuta sa ne materializam niște idei avute. Totodata, situații financiare se pot debloca. Azi…

- Astazi se formeaza o conjuncție intre Marte și Jupiter in zodia Berbec, conjuncție care nu s-a mai petrecut de 12 ani și care ne ofera o doza crescuta de energie entuziasm și optimism. Trebuie sa avem grija sa nu ducem lucrurile la extrem și sa nu facem excese. Cele mai avantajate zodii sunt zodiile…

- Horoscop zilnic 26 mai 2022. Mercur, aflat in retrogradare in zodia Taur, formeaza un aspect de susținere cu Pluto, și el retrograd in zodia Capricorn. Acest context ne aduce putere mentala și capacitatea de a vedea lucrurile mult mai in profunzime. Ne putem corecta niște greșeli financiare și putem…

- Horoscop zilnic 4 mai 2022. Astazi avem parte de un nou aspect benefic, de aceasta data intre Marte, planeta acțiunii, și Uranus, planeta neprevazutului. Acest context aduce o nota de inedit acțiunilor noastre și ne stimuleaza la schimbare. Putem face lucrurile diferit și ne putem materializa gandurile…

- Horoscop zilnic 29 aprilie 2022. Mercur, planeta responsabila cu modul in care gandim și comunicam, intra astazi in zodia sa de domiciliu, in Gemeni. Mercur va tranzita acest semn pana pe data de 10 mai, cand va incepe sa retrogradeze. Pana atunci, planeta ne va stimula mintea, capacitațile oratorice,…