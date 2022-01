Horoscop zilnic 26 ianuarie. Zodia care azi trebuie să fie foarte atentă sau comite gafe majore Mercur ajunge astazi in mersul sau retrograd in zodia Capricorn, pe care o va tranzita astfel pana pe 4 februarie cand iși reia mișcarea directa. In aceasta perioada ne va stimula sa reevaluam anumite decizii luate la inceputul anului și sa ne refacem strategiile prin care ne atingem obiectivele avute. Horoscop zilnic 26 ianuarie Recomandare! […] The post Horoscop zilnic 26 ianuarie. Zodia care azi trebuie sa fie foarte atenta sau comite gafe majore appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mercur, proaspat intrat in retrogradare in zodia Varsator, se afla in careu cu Uranus, și el retrograd in zodia Taur. Acest context astrologic deloc placut ne poate indemna sa spunem lucruri surprinzatoare, dar și sa gandim diferit, in afara tiparelor noastre obișnuite. Horoscop zilnic 15 ianuarie 2022…

- Horoscop ianuarie 2022. Ce aduce prima luna din noul an pentru zodii. Primul eveniment din luna ianuarie 2022 este Luna Noua din Capricorn, care aduce inceputuri noi in cariera și in activitatea profesionala. Tot atunci are loc și intrarea lui Mercur in zodia Varsator. Iata cum le merge zodiilor in…

- In a doua zi de Craciun se mai detensioneaza atmosfera pe cer. Mercur, planeta comunicarii, formeaza un aspect de susținere cu Neptun, planeta visarii, aspect care ne va stimula imaginația și creativitatea. Vom fi mai deschiși in dialog, mai inspirați și mai empatici. Recomandare! Citiți horoscopul…

- Saptamana debuteaza cu un aspect de susținere pe care-l formeaza Mercur din Capricorn cu Uranus retrograd din Taur. Acest context astrologic ne stimuleaza gandirea și ne face surprinzator de comunicativi. Putem avea idei ingenioase și putem primi mesaje care sa ne surprinda. Horoscop zilnic 20 decembrie…

- Se anunța o saptamana interesanta pentru cateva zodii. In perioada 13-19 decembrie, nativii unei zodii vor avea parte de evenimente importante. Mercur va intra in Capricorn, iar Marte in Sagetator. Aceste lucru pot insemna chestiuni diferite pentru fiecare, in funcție de zodie. Totuși, nativii unei…

- Mercur din zodia Scorpion face astazi o opoziție cu Uranus retrograd din Taur, iar acest context poate aduce vești și informații surprinzatoare, discuții neașteptate, iar unele secrete, situații ascunse pot ieși la suprafața. Trebuie sa avem grija la cuvinte pentru ca este foarte probabil ca ceea ce…

- Venus, planeta iubirii, intra astazi in zodia Capricorn, zodie in care va sta pana pe 6 martie 2022, o perioada neobișnuit de lunga și asta pentru ca din 19 decembrie va retrograda aici. Cu Venus in Capricorn, devenim mai sobri, mai reci și serioși in manifestarile sentimentale, insa ne ajuta sa ne…

- Horoscop zilnic 3 noiembrie. Luna trece astazi prin zodia Balanța, acolo unde se mai afla doar Mercur, cu care se va intalni in conjuncție catre seara și, implicit, va potența careul cu Pluto, despre care vorbeam ieri in horoscop. Ziua de astazi ne indeamna la echilibru emoțional și la gasirea unor…