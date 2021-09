Horoscop zilnic 25 septembrie. Zodiile care trebuie să aibă mare grijă la bani azi. Nu cheltuiți! Horoscop zilnic 25 septembrie. Luna iși continua și astazi tranzitul prin zodia Taur, iar aspectele placute pe care le face cu Neptun și Pluto, ambele retrograde, ne susțin latura creativa, profunda și artistica. In același timp, aspectul tensionat pe care-l face cu Jupiter retrograd ne poate impinge la risipa și la trairi emoționale frustrante, angoasante, […] The post Horoscop zilnic 25 septembrie. Zodiile care trebuie sa aiba mare grija la bani azi. Nu cheltuiți! appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi in care se formeaza nu mai puțin de trei aspecte astrologice, insa cele mai impactante sunt cele pe care le face Venus, planeta iubirii, aflata in zodia sa de domiciliu, in Balanța, cu Pluto retrograd din Capricorn și cu Jupiter retrograd din Varsator. Acest context vorbește pe de o parte…

- Horoscop zilnic 11 august. Mercur, planeta comunicarii și rațiunii, se pregatește sa iasa din zodia Leu, insa nu inainte de a face o opoziție cu Jupiter, planeta expansiunii, din Varsator. Acest context astrologic ne cere, la modul general, sa gasim echilibrul intre mintea raționala și cea intuitiva,…

- Chiron, Micul Vindecator, al astrologiei, aflat in retrogradare in zodia Berbec, formeaza astazi un trigon cu Soarele din zodia Leu. Printre multe alte aspecte tensionate de pe cer, acesta este binevenit, deoarece ne ajuta sa ne vindecam o rana, o trauma prin propria noastra putere personala pentru…

- Astazi se formeaza o conjuncție intre Soare, energia, și Mercur, planeta comunicarii și rațiunii, in zodia Leu. Aceasta ne poate aduce idei originale și creative și dorința de a ne manifesta mult mai artistic. Ne putem seta intenții, putem lua decizii, putem trage concluzii, in special legate de sectorul…

- Luna traverseaza astazi zodia Taur și ne insufla o mare nevoie de stabilitate emoționala și financiara. Este o zi favorabila organizarii și reorganizarii finanțelor, calcularii bugetului și va trebuie sa fim mai atenți la cheltuieli pentru ca ne pot scapa banii printre degete. Atenție la incapațanare…

- Jupiter, Marele Benefic al astrologiei, se reintoarce in zodia Varsator, deocamdata in mers retrograd, dupa o scurta vizita de doua luni in semnul Pești. De acum și pana in decembrie, Jupiter ne va stimula sa ne reintoarcem atenția asupra unor teme pe care le-am deschis la finele anului trecut, atunci…

- Horoscop zilnic 9 iulie 2021. Mare parte din ziua de astazi, Luna tranziteaza zodia Gemeni. Acolo se intalnește cu insuși guvernatorul semnului, Mercur, aflat inca in careu (larg) cu Neptun. Nevoia de a comunica, de a socializa este la cote maxime, insa trebuie sa avem grija in continuare la cum transmitem…

- Horoscop iulie 2021. A doua luna de vara incepe cu multa agitație pentru unii nativi, insa lucrurile se vor mai l8iniștii in a doua parte a lunii. Citește horoscop iulie 2021 și afla ce iți rezerva astrele. Horoscop iulie 2021 – Berbec Dupa mai multe luni in care au trecut prin incercari mai dificile,…