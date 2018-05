HOROSCOP ZILNIC 19 MAI 2018: E o zi favorabilă călătoriilor şi reuniunilor HOROSCOP ZILNIC 19 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Pare dificil sa te desprinzi de camin sau de familie. Balansul intre ce se petrece acasa și activitațile din sfera sociala te sacaie destul de mult. Ai avea tu chef sa lenevești, dar astrele te pun la treaba. Nostalgia copilariei s-a cuibarit in sufletul tau, insa este momentul sa o lasi de o parte. O reevaluare a prioritatilor ar fi binevenita. Se recomanda prudența la locul de munca. HOROSCOP ZILNIC 19 MAI 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai) Se contureaza discuții și deplasari multe pe distanțe scurte. Intalnirile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

