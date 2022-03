Stiri pe aceeasi tema

- Luna intra inca de la primele ore ale dimineții in zodia Fecioara, aici unde se va pregati sa formeze o Luna Plina in data de 18 martie. Pana atunci, insa, va forma o opoziție cu Mercur din Pești, semn ca va trebui sa depunem efort pentru a inlatura confuziile și a ramane raționali. Nu trebuie […] The…

- Azi s-ar putea sa fim mai agitați in relațiile cu cei din jur, mai ales cu cei dragi și apropiați sufletului nostru. Asta din cauza opoziției pe care o formeaza Luna din Leu cu conjuncția Venus-Marte din Varsator. Ar fi recomandat sa facem lucruri care ne fac placere, sa ne preocupam mai mult de hobby-urile…

- Horoscop zilnic 22 februarie 2022. Proaspat intrata in zodia Scorpion, Luna va forma astazi un aspect de susținere cu Jupiter din Pești. Dar se vor forma și doua aspecte tensionate cu Saturn din Varsator și Uranus din Taur. Se anunța o zi intensa și cu surprize neașteptate. S-ar putea sa avem parte…

- Horoscop zilnic 21 ianuarie 2022. Luna tranziteaza astazi zodia Fecioara și formeaza aspecte tensionate cu Mercur retrograd și cu Neptun, semn ca nu suntem deloc atenți la detalii. Nu este o zi buna pentru a lua decizii, dat fiind ca nu ne putem decide cu ușurința asupra unui aspect și oscilam prea…

- Saptamana se incheie cu o Luna Noua in zodia Capricorn, aspect care ne stimuleaza sa ne setam noi obiective. De data aceasta, diferite decat cele de pana acum sau plecand de la baze diferite. Se deschid noi capitole in viața noastra, iar acestea vor avea o nota de nepravazut, de inedit. Este un moment…

- Horoscop zilnic 25 decembrie. Astazi, chiar in prima zi de Craciun, se formeaza pentru a doua oara conjuncția dintre Venus, planeta iubirii, și Pluto, planeta transformarilor, in zodia Capricorn, de aceasta data cu Venus in mers retrograd. O astfel de conjuncție s-a petrecut ultima data in anul 1771.…

- Horoscop zilnic 24 decembrie. Deși este Ajunul Craciunului, contextul astrologic este unul destul de tensionat, dar cel mai probabil ne-am obișnuit deja cu energia acestuia. Este vorba de perfectarea careului intre Saturn din Varsator și Uranus retrograd din Taur, careu care a amprentat intreg anul…

- Astazi se formeaza Luna Plina in zodia Gemeni, eveniment astrologic menit sa incheie un capitol din viețile noastre. Totodata, și sa ne ofere ocazia culegerii roadelor a ceea ce am semanat in luna iunie a acestui an, atunci cand a avut loc Luna Noua din Gemeni. Efectele acestei lunații se resimt puternic…