Stiri pe aceeasi tema

- Semnele de apa sunt considerate cele mai geloase din zodiac. Racii, Scorpionii si Pestii fac destul de des crize de gelozie. Nativii din Rac si Scorpion nu obisnuiesc sa isi arate sentimentele sau sa vorbeasca despre ceea ce simt, insa vor izbucni atunci cand te astepti mai putin. In…

- Previziuni karmice 9 – 15 aprilie 2018: Ce se intampla cu fiecare zodieZODIILE DE APA Racii au parte de o serie de momente fabuloase. Se gandesc serios sa iși schimbe conduita, sa iși schimbe viața. Vor face salturi calitative in existența lor, mai ales din punct de vedere profesional.…

- HOROSCOP MARIANA COJOCARU 2018 BERBEC Datorita faptului ca Marte, patronul astral, va fi conjunct cu Jupiter in casa castigurilor materiale si aliantelor, Berbecii vor avea un 2018 foarte bun. Toti nativii care vor dori sa aiba o viata mai buna vor avea posibilitatea de a accede la un job mai bun,…

- HOROSCOP 13 martie 2018 Berbec. Nativii din Berbec ar trebui sa evite imprumuturile in aceasta zi pentru ca exista riscul sa nu mai vada banii inapoi. De asemenea, e posibil sa primeasca vizita unei persoane venite de departe. HOROSCOP 13 martie 2018 Taur. Cariera e pe primul loc. Esti pus…

- HOROSCOP 5-11 MARTIE 2018 Oana Hanganu: Mercur in Berbec ne va face impulsivi, neatenți la detalii și dornici de a avea ultimul cuvant. Venus in Berbec ne va spori cheful de aventura și de cheltuieli, iar in relații, ne va face mai egoiși, mai grabiți și mai puțin dispuși sa facem sacrificii…

- Horoscop mayas pentru primavara 2018: Zodii de foc Nativii nascuti in zodia Berbec vor avea multe de recuperat la locul de munca, niste sarcini ramase din trecut. Berbecii vor rasufla usurati abia in luna mai. Scorpionul va reveni la sentimente mai bune fata de apropiati, dupa…

- BERBEC: Berbecii sunt foarte atenție de obicei la ceea ce fac de fiecare data, iar acest weekend nu este o excepție. Ei se gandesc de cateva ori inainte de a lua anumite decizii, pentru a fi siguri ca nu greșesc. Cu orgoliul mare, evita sa ceara sfatul unor persoane apropiate, insa sa știți…