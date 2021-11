Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC: Veți ajunge sa coordonati o echipa si va veți descurca destul de bine. Prietenii va vor fi alaturi si va veti bucura de sustinerea lor.TAUR: Aveti multa energie si veți fi foarte productiv la locul de munca. Spre seara, apar unele cheltuieli.

- BERBEC: S-ar putea sa aveti parte de o atmosfera tensionata la lucru. Nu va grabiti sa vorbiți tot ce ganditi. Optati pentru pauze scurte.TAUR: Astazi aveti chef sa imbunatațiți ceva, dar nu sunteti sigur ce anume. Stati la dubii.

- Soarele, astrul responsabil cu energia și vitalitatea noastra, parasește astazi Balanța și intra in zodia Scorpion, pe care o va traversa aproximativ o luna. Astfel, incepe sezonul acestor nativi și energia astrala se va schimba, mai ales ca și Marte și Mercur vor intra in Scorpion in urmatoarea perioada.…

- Un proiect de lege publicat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatații prevede ca angajații din sistemul sanitar trebuie sa aiba certificatul verde COVID-19 care atesta vaccinarea, trecerea recenta prin boala sau testarea.

- BERBEC: Astazi aveti impresia ca puteti muta muntii din loc. Aveti foarte multa energie si va apucati de toate proiectele pe care le-ati amanat pana acum. TAUR: Sunteti dispusi sa cheltuiti mai mult decat e cazul.

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a efectuat astazi o vizita in Timiș, unde a avut, printre altele, intalniri cu reprezentanți a doi importanți angajatori din județ, Continental Anvelope și Acellum, care asigura mii de locuri de munca in zona. „Ambele companii au beneficiat de sprijin…

- Rareș Bogdan susține ca dincolo de orice diferențe dintre PNL și USR PLUS ceea ce unește cele doua partide cantarește mult mai mult: dorința de a moderniza Romania și de a ține mai departe in opoziție ”principalul responsabil pentru subdezvoltarea Romaniei din ultimii 30 de ani, PSD”. „Romania…

- Procurorii anticorupție au dispus trimiterea in judecata a unui fost ministru al Sanatații (actual senator) pentru abuz in serviciu daca funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit in forma continuata (12 acte materiale), fals intelectual in forma continuata (12 acte…