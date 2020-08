Horoscop WEEKEND 28-30 AUGUST 2020. Ce a ramas nespus? Marte a încetinit mişcarea înainte de intrarea în retrograd Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale: Vino in fiecare vineri pe SFATULPARINTILOR.RO pentru a afla ce-ti rezerva weekend-ul din punct de vedere astral. Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Marte a incetinit miscarea inainte de intrarea in retrograd, iar lucrurile par dure si intense, mai ales in zona dragoste. Prea multe probleme trebuie rezolvate si parca nu iti mai ramane timp si pentru asta. Si, totusi, nu te da batut. Ramai concentrate si vei putea sa te vindeci dupa ce trece furtuna. Afirmatia weekend-ului: Imi aleg cu atentie cuvintele! … Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Implanturile mamare au devenit din ce in ce mai populare in randul femeilor din zilele noastre. Uneori, apelul la o astfel de interventie se naste din dorinta de a scapa de un complex vechi. Alteori e doar un impuls catre schimbare, pentru a crelte increderea in sine. Cert este ca implanturile mamare…

- Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale: Vino in fiecare vineri pe SFATULPARINTILOR.RO pentru a afla ce-ti rezerva weekend-ul din punct de vedere astral. Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Devine clar ca unele incercari au aparut in viata ta dintr-un anumit…

- Guvernul german a condamnat luni comportamentele 'inacceptabile' din timpul unei manifestatii desfasurate sambata la Berlin impotriva masurilor destinate combaterii epidemiei de COVID-19 in tara, informeaza AFP, potrivit Agerpres.'Manifestatiile pasnice sunt importante', dar 'imaginile pe…

- Andreea Balan și George Burcea au divorțat in urma cu șase luni, insa in timp ce artista s-a afișat deja cu alt barbat, actorul a inceput sa poarte, din nou, verigheta. George Burcea și-a facut o fotografie și fara sa-și dea seama a lasat la vedere amanuntul, astfel ca toata lumea s-a intrebat daca…

- Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale: Vino in fiecare vineri pe SFATULPARINTILOR.RO pentru a afla ce-ti rezerva weekend-ul din punct de vedere astral. Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Unele locuri iti dau senzatia ca esti acasa, iar oamenii ti se par…

- Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale: Vino in fiecare vineri pe SFATULPARINTILOR.RO pentru a afla ce-ti rezerva weekend-ul din punct de vedere astral. Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Observa si imaginea de ansamblu si incearca sa nu te pierzi prea…

- Mai exact, persoanele care merg la sala nu vor avea posibilitatea de a face dus, dupa terminarea antrenamentului și nu vor avea acces la apa in timpul programului sportiv. In acest context, „Adevarul“ a contactat doi medici, cu specializari in nutritie, pentru a afla punctul lor de vedere legat de…