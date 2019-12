Horoscop WEEKEND 20-22 decembrie 2019. Zile speciale cu solstitiu de iarna si multe evenimente de IMPACT inainte de Craciun! Venus intra in Varsator din acest weekend pana pe 13 ianuarie 2020, deci o schimbare de registrul destul de mare pentru domeniul guvernat de aceasta minunata planeta : iubire, relatii, bani, armonie. Cat timp Venus este in Varsator, ne alegem cu unele energii noi destul de interesante pentru ca vom fi mult mai deschisi la minte si mai orientati natural spre oamenii din jurul nostru sau chiar si mai indepartati decat noi. Varsatorul inseamna conectarea cu umanitatea ca intreg si depasirea propriilor preocupari si interese mici, personale. Astfel, vom fi dornici sa ne imbunatatim relatiile per… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

