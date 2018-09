Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Iubirea cere efort, timp si sacrificii. Daca ai cucerit pe cel care ti-a furat inima, nu renunta la implicare, crezand ca relatia va merge de acum de la sine. Comoditatea aceasta nu e deloc benefica iubirii, deci continua sa vaslesti, sa lupti, sa muncesti pentru binele iubirii tale. Nu te multumi…

- BERBEC Sunteti pus pe fapte mari si va asumati o serie de riscuri pentru a rezolva cateva probleme legate de camin. Partenerul de viata va sustine insa trebuie sa va analizati atent fiecare miscare. TAUR Este o zi buna pentru a face schimbari in casa. Puteti sa va apucati de reparatii, reamenajari,…

- BERBEC Se poate sa puneti si voi capat singuratatii si sa dati de cineva care sa vi se potriveasca si sa faceti echipa si la treaba si la distractie. Comunicarea este foarte bine aspectata astazi. TAUR Taurii se gandesc la detalii legate de o eventuala nunta ori logodna, sau va pregatiti sufleteste…

- BERBEC In afaceri, sau la locul de munca este posibil ca ideile dumneavoastra sa nu fie apreciate la adevarata lor valoare, dar acest lucru nu va afecteaza optimismul și dorința de a iniția proiecte noi. Astrologii va sfatuiesc sa amanați semnarea unor documente oficiale. Este o perioada favorabila…

- Horoscop weekend. Duminica 9 septembrie 2018, urmatoarea Luna Noua va incanta cerul noptii, aducandu-ne speranta unor noi inceputuri, speranta pentru o toamna plina de belsug si speranta pentru un viitor mai bun. Pe masura ce lasam in urma haosul si confuzia verii, sa folosim aceasta oportunitate ca…

- HOROSCOP BERBEC Nu te astepta ca cele mai bune vesti sa vina la tine ambalate intr-o hartie sclipitoare si cu fundita, pentru ca uneori vin in cea mai bruta si neatractiva forma. Nu subestima lucrurile, totusi! Daca ceva nu arata asa cum ai sperat si, la prima vedere, pare mai degraba o veste proasta,…

- HOROSCOP WEEKEND 11-12 AUGUST 2018 Berbec Berbecii vor fi nevoiți sa iși ia inima in dinți și sa rezolve o problema pe care o au in relația cu persoana iubita ori cu o persoana draga. Acești nativi s-ar putea gasi intr-o situație dificila in care vor trebui sa aleaga intre a face un compromis ori…

- Horoscop zilnic Berbec Visarea cu ochii deschisi si privitul in gol sunt varianta extrema si deloc potrivita zilei de astazi. Cu alte cuvinte, cu cat iti folosesti mai mult imaginatia, cu atat mai mult ti se vor largi orizonturile. Totusi, fara pic de actiune, nici macar un singur plan, oricat…