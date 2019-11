Horoscop VINERI 22 NOIEMBRIE 2019. Zi bună pentru o retrospectivă critică Apoi da-ti libertatea de a-ti implini raspunsurile gasite! Viata in sine este marea aventura pentru Sagetator. Este o vanatoare de comori cu indicii ! Cum sa ajungi la comoara daca nu esti liber ? De aceea, cel mai important lucru pentru aceasta zodie este libertatea. Da-ti si tu libertatea de a-ti gasi raspunsurile vietii, de a te duce dupa propriile comori. Fiecare asemenea explorare implica teren necunoscut. Fa acest lucru cu curaj, vei fi rasplatit de viata ! Paseste inainte iar daca drumul pe care il cauti nu exista inca, fii sigur ca soarta il va crea pentru a-ti rasplati curajul si indrazneala… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

