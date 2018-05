Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 24 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Relatiile sentimentale si cele cu copiii sunt dificil de gestionat astazi. Cei dragi vor dori lucruri sau servicii scumpe, insa platite mai mult de tine. Stabileste o limita financiara clara si de asemenea pune pe hartie si cheltuielile…

- BERBEC Sunteti nemultumit de tot ce se petrece in jur si aveti tendinta sa criticati pe toata lumea. Temperati-va spiritul critic, pentru ca riscati sa fiti considerat arogant. Nu este exclus sa intampinati dificultati in relatiile sentimentale. Aflati ca o ruda din alta localitate urmeaza sa va faca…

- Semnele de apa sunt considerate cele mai geloase din zodiac. Racii, Scorpionii si Pestii fac destul de des crize de gelozie. Nativii din Rac si Scorpion nu obisnuiesc sa isi arate sentimentele sau sa vorbeasca despre ceea ce simt, insa vor izbucni atunci cand te astepti mai putin. In…

- Horoscop, miercuri, 11 aprilie 2018. Vești bune pentru aproape toate zodiile Horoscop 11 aprilie 2018 – Berbec: Ai șansa de a tempera un conflict latent cu unul dintre superiori sau o alta persoana cu autoritate in viața ta. Este suficient sa vrei acest lucru. Horoscop 11 aprilie 2018 – Taur: Printre…

- BERBEC Berbecul are totul: prieteni, popularitate si fericire. Toate astea il fac sa fie foarte dorit de catre cei din jurul lui. Cu toate acestea, el nu e niciodata cu adevarat multumit de ce are si cauta mereu ceva mai bun. In realitate, trebuie sa invese sa aprecieze mai mult ce…

- HOROSCOP 19 - 25 martie 2018, BERBEC Berbecii pot avea un inceput de saptamana foarte tensionat. Sunt mai ușor de iritat in relațiile personale, mai ales cu autoritațile. Vor sa-și impuna punctul de vedere. Au senzația ca lucrurile nu funcționeaza, nu merg sau sunt blocate. De aceea, relațiile sunt…

- Atașat de tehnologie sau atașat de persoana iubita? In zilele noastre e o intrebare importanta, insa raspunsul e evident: ii iubim pe cei dragi, iar tehnologia este mijlocul prin care le putem spune și arata asta, chiar și atunci cand nu sunt langa noi! Relațiile nu sunt opționale, fiindca noi toți…

- Horoscop 15 februarie 2018. Leii au parte de schimbari în relațiile importante – parteneriate, colaborari și chiar relația de cuplu Horoscop 15 februarie 2018 – Berbec Ai șansa de a schimba ceva în relațiile cu prietenii sau cu rudele. Este o zi…