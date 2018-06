Stiri pe aceeasi tema

- Previziuni Urania pentru perioada 23 – 29 iunie 2018. Mercur va intra in zodia Leului. Luna Plina in Capricorn. Marte va intra in mișcare retrograda. Berbec Intre 23 și 25 iunie, dimineața, exasperați ca o chestiune materiala nu se finalizeaza, Berbecilor le va trece prin minte cate o soluție neobișnuita,…

- BERBEC. Mercur este in Rac in Casa 1 a personalitatii, moment excelent pentru a fi mai organizat, mai ales daca planifici proiecte legate de casa sau alte activitați de uz casnic. Luna este in Casa a 3-a a comunicarii, marti si miercuri, 19 si 20 iunie, si poate fi o mare oportunitate pentru a incepe…

- Mercur (Leu) opoziție Marte (Varsator): laudarosul samaritean Data de 5 a lunii vine la pachet cu un aspect tensionat de opoziție intre Mercur aflat in semnul Leului și Marte din zodia Varsatorului. S-ar putea ca in cursul sau in jurul acestei date sa pozam in persoane care lupta pentru binele celorlalți,…

- Berbec- Sunt vizati in special Berbecii nascuti in al doilea decan al zodiei. Cuadratura Lunii cu Soarele natal va indeamna la evolutie spirituala. Cu Soarele in Gemeni va regasiti cu persoanele dragi si cu prietenele/prietenii la un pahar cu vorbe, o ceasca de cafea, de ceai sau de ciocolata…cu dragoste.…

- Horoscop lunar general - iunie 2018 Mercur (Gemeni) trigon Marte (Varsator) și Venus (Rac) trigon Jupiter (Scorpion) In cursul zilei de 1 iunie, se formeaza doua aspect astrale importante: configurațiile armonioase de trigon dintre Mercur din semnul Gemenilor și Marte din Varsator, planete care ne…

- In aceste indeletniciri pe care le avem noi oamenii aici pe pamant, astrele au un cuvant important de spus si ne trimit influentele lor deloc de neglijat, de care este bine sa tinem cont. Mercur este inca retrograd pana pe 14 aprilie iar Luna, preafrumoasa Luna, se afla in acest weekend in…

- De ce este asa de importanta Luna si se face referire la ea in aproape toate horoscoapele ? Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea ; datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor. Practic, Luna…