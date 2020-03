Horoscop Urania 21 – 27 martie 2020. Amânări şi blocaje, nu luaţi decizii pripite. Previziuni complete Horoscop Berbec In prima parte a zilei de 21 martie, ipostaze de mica importanța care il pot mira sau pune pe ganduri pe cate un nativ in legatura cu un prieten. Intre 21 martie, dupa ora 14:34, și inceputul zilei de 24 martie, tendința de a se izola de forfota vieții active, de a medita sau de a se menaja, mai ales daca unele persoane au afecțiuni cronice sau o suferința trecatoare care le impune prudența. Cu prilejul tihnei pe care și-o vor acorda, Berbecii vor avea posibilitatea sa gaseasca o explicație coerenta evenimentelor de data recenta. Intre 24 martie, dupa ora 2:58, și 26 martie,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

