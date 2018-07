Stiri pe aceeasi tema

- Previziuni Urania pentru perioada 21 – 27 iulie 2018. Soarele va intra in zodia Leului. Mercur va intra in mișcare aparent retrograda. Luna Plina in Varsator. Berbec Intre 21 și 22 iulie, la pranz, preocupari legate de obținerea unui avantaj material, suspiciuni cu privire la o persoana sau la un grup…

- Previziuni Urania pentru perioada 23 – 29 iunie 2018. Mercur va intra in zodia Leului. Luna Plina in Capricorn. Marte va intra in mișcare retrograda. Berbec Intre 23 și 25 iunie, dimineața, exasperați ca o chestiune materiala nu se finalizeaza, Berbecilor le va trece prin minte cate o soluție neobișnuita,…

- BERBEC Intre 9 și 10 iunie dimineața, energie dublata de agitație sau nervozitate. Intre 10 iunie, dupa ora 07:04′, și 12 iunie dimineața, nevoie de stabilitate financiara resimțita atat ca stare de spirit interioara, necesara calmarii lor, cat și, concret, pentru a scapa de datorii. Berbecii vor…

- Previziuni Urania pentru perioada 2 – 8 iunie 2018. O pereche astrala frumoasa: Soare – Mercur. Berbec Intre 2 și 3 iunie noaptea, nemulțumiri legate de felul in care iși desfașoara activitatea sau de piedicile aparute in calea unor proiecte. Exista o nemulțumire generala, din categoria „din toate cate…

- Berbec Intre 19 și inceputul zilei de 20 mai, Berbecii vor face efortul de a pastra armonia in casa in locuiesc sau in familia de care aparțin deși, in sufletul lor, pastreaza nemulțumiri, pe care și le reprima. Din 19 mai, cand Venus va intra in zodia Racului, acest sector de viața va fi invaluit…

- HOROSCOP URANIA 5-11 MAI 2018: Berbec Intre 5 și 6 mai dupa-amiaza, preocupari stresante legate de indatoririle de serviciu; nemulțumiri care provin din surse diferite (situații oficiale, condiții particulare de munca, relații interumane). Intre 6 mai, dupa ora 17:49′, și 9 mai dimineața,…

- Previziuni astrologice pentru perioada 28 aprilie – 4 mai 2018. Luna Plina in Scorpion Berbec Intre 28 și 29 aprilie dimineața, dispute, confruntari sonore. Nativii vor avea intervenții de un subiectivism accentuat. Nu este un moment bun pentru discuții unde va fi nevoie de masura, diplomație sau atenție…