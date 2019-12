HOROSCOP URANIA 21-27 decembrie 2019. Soarele şi Luna intră în zodia Capricornului. Ce înseamnă asta pentru fiecare nativ Berbec In prima parte a zilei de 21 decembrie, efort de cooperare și diplomație daca nativii se vor afla in fața unor parteneri de discuție sau de negociere; in rest, nuanța potrivita acestui context astral ar fi indiferența sau non-implicarea in conflictele gratuite și complicate, in acest moment, cand mintea lor sta la vacanța și la relaxare. Intre 21 decembrie, dupa ora 14:58′, și dupa-amiaza zilei de 23 decembrie, se vor menține reticențele fața de acele demersuri care nu li se vor parea Berbecilor corecte din punctul de vedere al avantajului material scontat sau de neincredere… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Luna Plina din zodia Gemeni se va forma pe 12 decembrie 2019 și va fi ultima luna plina a acestui an. Influența sa va fi resimțita de fiecare zodie in parte, intr-un alt sector de viața. Luna Plina este un moment de incheiere, un moment in care o situație de viața ajunge la apogeu, la maturitate și…

- Relația Jupiter-Uranus, din 15-17 decembrie, aduce tuturor zodiilor șanse excelente, noi orizonturi, dezvoltarea aptitudinilor personale, posibilitați de extindere, raze multiple de optimism. Pot aparea schimbari bruste, uneori conflictuale, in stilul de viata. * Berbec In perioada 15-17 decembrie,…

- Intre 26 și 27 octombrie seara, confruntari cu partenerul de viața, de afaceri sau de proiect comun. Acutizarea unor conflicte mai vechi sau impingerea unor neințelegeri spre soluționarea lor in justiție, escaladarea unui conflict. Slabe șanse de a se ajunge la o ințelegere cu persoanele care au dezvoltat…

- Intre 26 și 27 octombrie seara, conflicte de interese motivate de bunuri, caștiguri, moșteniri, donații, susțineri financiare pe care Peștii le-ar putea percepe ca o provocare, un atac sau o nedreptate care li se face. Este bine sa nu se plaseze in defensiva, ci sa se concentreze și, cu metodele specifice…

- Intre 26 și 27 octombrie seara, dorința de a se distra, relaxa sau macar de a se detașa de activitațile solicitante, obositoare, plictisitoare, de unde și posibilele situații tensionate, care se pot naște la locul de munca (observații, avertismente, sancțiuni) ca urmare a neatenției și a superficialitații…

- Intre 26 și 27 octombrie seara, provocari domestice, dialoguri cu rudele care nu aduc nici o rezolvare, dificultați in a impaca sensibilitațile și orgoliile parinților și socrilor cu ale copiilor sau ale ginerilor și nurorilor acestora. Intre 27 octombrie, dupa ora 22:30, și sfarșitul zilei de 29 octombrie…

- In prima parte a zilei de 28 septembrie, vor continua sa se manifeste tendințele ultimelor doua zile: chibzuiala, analiza, verificare a unor ipoteze de studiu sau de formare. Intre 28 septembrie, dupa ora 13:03', și dimineața zilei de 30 septembrie, in prim-planul atenției lor va sta nevoia de a echilibra…

- In prima parte a zilei de 28 septembrie, preocupari legate de veniturile salariale (nereguli, intarzieri, condiționari de ultim moment). Intre 28 septembrie, dupa ora 13:03, și dimineața zilei de 30 septembrie, informații importante ii pot obliga pe cei nascuți in zodia Leului sa ceara un plus de explicații…