HOROSCOP URANIA 16-22 MARTIE 2020. Multe zodii încep săptămâna cu stângul, karma grea până sâmbătă Urania iți spune ce te așteapta in saptamana 14-20 martie In cazul in care te numeri printre nativii din zodia Capricornului, trebuie ai mare grija, pentru ca persoane pe care altadata te puteai baza, acum incearca sa iți faca rau. Știi cum se spune, uneori e mai bine sa tai in carne vie, decat sa ajungi sa regreți ca ai fost prea ingaduitor cu cine nu a meritat. Elimina de pe acum din jurul tau oamenii care simți ca s-ar putea dovedi toxici. Berbec Berbec In prima parte a saptamanii ești preocupat de sfera profesionala, pentru ca vrei cu tot dinadinsul sa atingi acele obiective care iți vor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

