HOROSCOP URANIA 11-17 ianuarie 2020. Ce aduce pentru fiecare nativ intrarea lui Venus în zodia Peştilor Berbec In prima parte a zilei de 11 ianuarie, atașament fața de casa sau implicare in activitațile familiale. Intre 11 ianuarie, dupa ora 14:16, și 13 ianuarie, dupa pranz, dorința de a trai intens, de a se distra, de a trai aventuros, mai ales daca aceia nascuți in acest semn zodiacal sunt tineri; nevoie de a se afirma sau de a și (re)confirma valoarea in cazul celor care desfașoara activitați artistice și interpretative, mai ales daca in fața lor stau festivaluri, concursuri, recitaluri, spectacole importante pentru care se pregatesc intens, vizand un succes important pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

