HOROSCOP URANIA 1-6 FEBRUARIE 2020. Luna iubirii aduce lacrimi şi despărţiri, karma grea pentru multe zodii HOROSCOP URANIA 1-6 FEBRUARIE 2020 Berbec Intre 1 și 3 februarie, la pranz, nevoia de stabilitate materiala sau de a gasi soluții coerente din punct de vedere financiar. Intre 3 februarie, dupa ora 13:29, și seara zilei de 5 februarie, Berbecii vor dovedi o frumoasa capacitate de a se exprima atat in dialogurile personale cu frați, vecini, cunoscuți ocazionali, cat și in imprejurarile oficiale (ședințe, intruniri, colocvii) sau in contextul unor examene. Nativii vor avea abilitatea sa se adapteze la circumstanțele delicate și sa iasa inteligent dintr-o incurcatura. Deplasari de scurta durata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

