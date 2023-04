Horoscop: Un weekend cu multe intalniri si discutii aprinse. Ce nativi sunt vizati

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec A te intalni sau a discuta cu prietenii la finalul acestei saptamani este o idee buna, numai cu conditia sa ti pastrezi calmul. Unii te vor solicita prea mult pentru problemele lor, iar altii te vor iscodi din dorinta bine masacata de a ti afla planurile si intentiile de viitor. Fii echidistant…

- Ediția din aceasta seara, 6 martie, de la Mireasa Capriciile - Iubirii a adus multe tensiuni in casa Mireasa, asta dupa ce Roberto și Alex s-au certat. Weekend-ul care tocmai a trecut a adus multe discuții aprinse intre baieții din casa. Iata din ce motiv s-au certat cei doi, dar și ce au spus despre…

- Mihai Voropchievici a dezvaluit ce surprize pregatesc astrele pentru toate cele 12 semne ale zodiacului. Potrivit horoscop primavara 2023, aceasta este zodia care castiga sume mari de bani in urmatoarea perioada. Horoscop primavara 2023 – Berbec Se anunța o primavara plina de evenimente și experiențe…

- Narcisa Moisa și Yoannes au ajuns la desparțire, iar dupa ce cantarețul a facut publica separarea de soția lui, el plecand din casa in care locuiau, acum Narcisa Moisa ii cere iertate public barbatului și vrea sa se impace. Ea ne-a marturisit care au fost motivele pentru care s-au certat și i-a aruncat…

- Berbec Unii prieteni vor dori sa te intalneasca la sfarsitul acestei saptamani. Pe de o parte, este minunat, pentru ca poti afla subiecte interesante sau poti schimba pareri cu oameni de buna calitate. Insa, exista un risc, pe de alta parte, de a vorbi prea mult si de a gafa serios pe teme cunoscute…

- Berbec Domeniul profesional este vizat de astre la inceputul acestei saptamani. Se vor evidentia sarcini de lucru noi, se anima relatiile colegiale iar sefii vor depune eforturi serioase pentru a imbunatati atmosfera de lucru si a impulsiona oamenii sa fie mai eficienti in munca lor. Se recomanda prudenta…

- Tensiunea a atins cote maxime in ediția din aceasta seara, cand mai multe echipe au fost implicate in conflicte. Așa se poate spune și despre Bianca Adam și mama sa, care au avut mai multe discuții aprinse, in timp ce se grabeau sa rezolve probele.

- Berbec Ziua este favorabila achitarii facturilor, datoriilor, demersurilor financiare legate de institutii. Este o perioada de mari cheltuieli fie pe bunuri valoroase, plata unor datorii vechi, pe mosteniri, fie datorita unui partaj. De la si prin partenerul de viata sau prin colaboratori apar cheltuieli…