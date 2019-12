HOROSCOP: trei zodii care au un noroc colosal la bani în decembrie. Vacanţa de Sărbători se prelungeşte! Berbec



Luna decembrie vine pentru Berbeci ca un mare ajutor, la care nu mai sperau. Vor primi bani din partea unei rude sau apropiat al familiei. Astfel, in luna decembrie vor avea in sfarsit ocazia sa isi satisfaca o dorinta la care se gandeau de foarte mult timp. Bineinteles, este vorba despre o investitie mare. De asememea, se anunta zile profitabile si la serviciu. Ar putea avea parte de o promovare nesperata. HOROSCOP URANIA 14-20 decembrie 2019. Influente pozitive ale Soarelui si ale planetei Mercur in sectorul relatiilor



Pesti



Pestii vor avea in decembrie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pestii – In 2020, acesti nativi vor avea sanse fantastice de afirmare profesionala, cu rezultate spectaculoase. Bineinteles toate acestea necesita eforturi mari, dar Pestii nu se tem niciodata de provocari si de eforturi. Capricornii – Acest an le aduce multe incercari, pe care vor avea intelepciunea…

- Pesti Pentru pesti, anul 2020 va fi anul lor, din toate punctele de vedere. Indiferent de lucrul pe care vor sa il faca si indiferent de ceea ce au in minte, isi vor putea materializa foarte usor dorintele. Anul 2019 a fost unul foarte greu, dar si extrem de solicitant pentru ei si,…

- Ultimele luni din 2019 vor fi o perioada a schimbarii pentru 3 semne zodiacale, fie sub impactul unor evenimente inevitabile, fie datorita propriilor intenții și acțiuni. Firul mistic al sorții va crea premizele marilor rasturnari de destin, iar deciziile pe care aceste zodii le iau vor grabi transformarea.…

- HOROSCOP Mihai Voropchievici noiembrie 2019: Daca berbecii iși consolideaza poziția sociala, taurii primesc vești bune profesionale, iar gemenii afla un adevar important.Racii comunica mult, leii vor sa schimbe totul, fecioarele cauta protecția divina. Scorpionii rezolva probleme de familie, sagetatorii…

- Intre 26 și 27 octombrie seara, intalniri cu unele cunoștințe care pot degenera in controverse, in conversații aprinse, in disocieri fața de ideile și subiectele de interes comun. Nativii vor avea tendința sa devina radicali sau chiar combative, mai ales daca sunt siguri ca au dreptate. Ceva mai puțina…

- Din cauza acelora care fac dragoste mai rau decat ca animalele, intr-un fel stupid, dezgustant, infernal, se produc razboaiele si epidemiile, deoarece ofera materiale energetice tuturor spiritelor doritoare sa faca rau umanitatii. Prin aceste acte, oamenii hranesc și intaresc spiritele decazute. Daca…

- HOROSCOP. Luna noiembrie, cand Mercur tranziteaza soarele, va avea un puternic impact asupra psihicului acestor zodii, aducand probleme de comunicare și dezechilibre majore. Gemenii vor trece prin riscuri legate de serviciu și sanatate. In ciuda adaptabilitații lor, Gemenii se vor confrunta…

- Scorpion - Dragostea iti bate la usa Daca ultima perioada a fost una destul de complicata in ceea ce priveste relatiile personale, iata ca luna octombrie pare sa fie una extrem de frumoasa pentru tine, in special in ceea ce priveste viata sentimentala. Esti norocoasa deoarece astrele…