HOROSCOP TAUR 2020. Cum stau nativii acestei zodii, anul viitor, cu dragostea, cariera , banii, dar şi cu sănătatea Dragoste, cuplu, prietenie Anul 2020 nu vine la pachet cu surprize pe acest plan. In 2019, te-ai mai confruntat cu probleme de fond in viața sociala și este posibil ca ele sa mai apara și in acest an. Acest lucru iți indica faptul ca mai sunt chestiuni de rezolvat pe acest plan și ca trebuie sa faci ceva in privința lor. Un proces mai riguros de selecție al prietenilor este recomandat. In primul trimestru al acestui an, dar mai ales in a doua jumatate a lui februarie și in prima parte a lui martie, s-ar putea ca ambițiile tale profesionale sau sociale ori cele ale prietenilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 2020 BERBEC Dragoste, cuplu Cat privește acest sector de viața, important de reținut ar fi faptul ca anul 2020 este unul de control in care trebuie sa ai grija ca atitudinile sanatoase dobandite in anii trecuți pe plan social și sentimental se mențin și in acest an, scrie astrodex.ro.…

- Toata lumea așteapta cu nerabdare sa vina anul 2020, insa pentru aceste doua zodii, chiar daca lucrurile par favorabile in viața de cuplu și in familie, nu același lucru se poate spune și despre sectorul financiar. Nativii zodiei Berbec vor avea un an de-a dreptul epuizant, care ii va pune…

- 1. RacNativii zodiei Rac ar trebui sa se pregateasca, deoarece 2020 va fi un an dificil pentru ei. Va fi nevoie de mult efort ca sa obțina ceea ce vor. De foarte multe ori, vor aparea oameni care vor incerca sa ii traga in jos. Nu le este recomandat ca in anul 2020 sa faca investiții riscante…

- HOROSCOP 2020. Zodia Fecioara, una dintre cele mai sclipitoare din cei 12 nativi, va avea parte de o serie de momente frumoase in anul 2020. Vor da lovitura din punct de vedere profesional. Au mintea suficient de agera incat se vor plia repede indiferent de domeniul sau de proiectul in care…

- LEU Leul este un semn norocos din totdeauna, iar in anul care urmeaza are toate șansele sa realizeze ceva mareț. Pe plan financiar leii stau foarte bine și vor avea noroc cu carul. Vin banii in mod constant și este important sa ii investești așa cum trebuie. In 2020 leii au oportunitatea…

- Pestii – In 2020, acesti nativi vor avea sanse fantastice de afirmare profesionala, cu rezultate spectaculoase. Bineinteles toate acestea necesita eforturi mari, dar Pestii nu se tem niciodata de provocari si de eforturi. Capricornii – Acest an le aduce multe incercari, pe care vor avea intelepciunea…

- HOROSCOP AMOROS. Pentru zodia Pești, viața sentimentala nu este la nivelul pe care și l-ar dori, așa ca nu este exclus ca pana la finalul anului sa puna punct poveștii de dragoste in care sunt implicați și sa o ia de la capat. Deși sunt intr-o relație de ani de zile, nativii zodiei Pești…