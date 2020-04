Horoscop special: Venus flirteaza in Gemeni pana pe 7 august 2020! SCHIMBARI IMPORTANTE pentru RELATII!

Iata datele importante pentru tranzitul lui Venus in Gemeni: 3 aprilie : Venus intra in Gemeni 5 mai : incepe perioada de umbra pre-retrograda 13 mai : Venus stationeaza retrograd in Gemeni 25 iunie : Venus revine la miscarea directa in Gemeni 7 august : Venus paraseste Gemenii si intra in Rac

Venus retrograd are loc doar in cinci zone ale hartii astrale si la fiecare 8 ani revine in aceeasi zodie. De aceea pentru acest Venus retrograd in Gemeni din 2020 este util sa ne reamintim cum au fost relatiile, povestile de amor, viata sociala si iubirea de sine in primavara anilor 2012 si 2004 cand…