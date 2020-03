Horoscop special: Ultimele doua saptamani cu MARTE in ambitiosul CAPRICORN. Ce iti aduce combinatia DINAMITA pana pe 30 martie? Zodia ce gazduieste pe Marte cate sase saptamani – si careia ii vine randul sa aiba acest rol o data la doi ani – dicteaza in mare masura cum este aceasta energie de a actiona. Marte nu se simte bine in orice zodie, desigur. Insa in Capricorn, calitatile lui Marte nu sunt doar foarte puternice insa functioneaza la capacitatea lor maxima. Interesant, zodia favorita gazda a lui Marte nu este un semn de foc si nici macar unul de aer. Locul cel mai putin placut al acestei planete agresive este Racul. Capricornul este zodia opusa Racului, drept pentru care Marte este in exaltare in Capricorn.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

