Horoscop special: MERCUR in sfarsit in BERBEC 2020. SE SCHIMBA TOTAL ce gandim, ce vorbim, ce auzim! Nu e nimic rau cu Mercur in Pesti dar e confuz. Mercur are o energie pragmatica si mentala, Pestii sunt cu capul in nori si in lumea lor. Combinatia e provocatoare si am simtit pe pielea noastra : multe informatii ce se bat cap in cap, multa gandire confuza. Mercur in expansivul Berbec intre 11 si 27 aprilie 2020 inseamna ca este timpul sa rostim exact ce gandim pentru ca Berbecul nu se incurca de detalii, iar ritmul urmatoarelor saptamani va fi alert la acest capitol! Aceasta energie dintre cei doi este despre deschiderea larga a liniilor de comunicare, avand incredere de a vorbi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

