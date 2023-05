Horoscop special: Luna nouă neagră din 19 mai 2023 aduce NOROC acestor 4 zodii Gemeni (21 mai – 20 iunie)Ți se va cere sa te retragi in lumea ta privata, Gemeni. Deși s-ar putea sa fii cunoscut drept zodia curioasa și vorbareata a zodiacului, aceasta luna noua va arunca lumina asupra unor parți ale subconștientului tau care sunt mult mai puțin sociale, facandu-l momentul perfect pentru a te familiariza cu nevoia ta de odihna și relaxare. Inainte de a incepe sezonul, este important sa acorzi prioritate dorinței de mulțumire și stabilitate. Simte-te liber sa te inghesui sub patura preferata, cu preparate la pachet de la restaurantul tau preferat și bucura-te de liniște și… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

