HOROSCOP SPECIAL: Le pune Dumnezeu mâna în cap! 3 zodii cărora li se schimbă viaţa vara aceasta Taur Ti-ai pus mari sperante in vara aceasta. Ai simtit ca urmeaza sa ti se intample ceva bun si deja parca astepti cu nerabdare momentul in care lucrurile vor intra pe acel fagas normal. Vrei bani? Vei avea! Vrei sa te simti iubita? Vei fi! Vrei o vacanta ca-n filme? Vei avea! Pentru ca soarta este de partea ta in urmatoarele 3 luni cand pur si simplu vei da lovitura pe absolut toate planurile. Vei fi cea mai invidiata persoana cu putinta. Leu Parea ca lucrurile bune te cam ocolesc de la o vreme. Incepusesi sa iti piezi speranta ca vreodata ai sa mai ai parte de succesul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Taur Karma iti va da o lectie dupa data de 15 mai, scrie click.ro. E posibil sa fi facut unele greseli pe care acum trebuie sa le platesti inzecit. Poate te-ai certat cu cineva, ai mintit sau ai facut rau intentionat. Vor aparea unele probleme in comunicarea ta cu celelalte persoane, de aceea…

- Horoscop vara 2018 Capricorn Este bine știut faptul ca celor din zodia Capricorn le plac mult banii și fac orice ca sa-i obțina. Vor munci, vor fi nevoiți sa sacrifice din timpul liber, dar banii vor veni din plin. Vor pune mana pe contracte avantajoase și pot chiar sa investeasca in lucruri care…

- Berbec Berbecii isi spuneau la inceput de an ca vor avea parte de cea mai frumoasa perioada din viata lor din punct de vedere sentimental. Doar ca lucrurile se schimba, din pacate, pe parcurs si relatia a inceput deja sa scartaie, astfel ca in cateva saptamani vor ramane singuri. Fie vor fi…

- Berbec Ai fost inzestrata cu multa putere de munca, ambitie si determinare, de aceea vei reusi in viata cam tot ce iti propui. De asemenea, esti extrem de competitiva si nu te sperie confruntarile. Poti deveni agresiva cand simti ca ai de-a face cu o nedreptate. Totodata, esti increzatoare…

- HOROSCOP 4 martie 2018. Ziua de duminica, 4 martie, este plina de surprize, unele extrem de placute, altele chiar dezamagitoare. Citeste, mai jos, ce ti-au rezervat astrele pentru 4 martie 2018. Horoscop complet pentru dumunica, 4 martie 2018!

- FECIOARA: Nativii nascuți sub semnul zodiacal al fecioarei au avut multe de patimit in ultima perioada, insa in tot acest timp au tot sperat ca adevarul va ieși la iveala și ca cei care le-au facut rau vor fi pedepsiți. In luna martie lucrurile se vor schimba pentru acești nativi pentru…