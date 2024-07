Stiri pe aceeasi tema

- Pe 22 iulie, cand Soarele ajunge in Leu, pasiunea crește, facand zodiile sa traiasca mai intens fiecare interacțiune pe care o au cu persoana iubita. In a doua zi a saptamanii, soarele in Leu va intra in opoziție cu Pluto in Varsator, fapt ce va starni cateva certuri aprinse intre partenerii care nu…

- La inceputul lunii pe 2 iulie, Mercur intra in Leu, dand un aspect pozitiv lui Jupiter. Acest lucru ne permite sa ne distram puțin și sa socializam mult mai mult. Apoi, minunata Venus va patrunde și ea in zodia Leului pe 11 iulie, adaugand multa energie pozitiva cerului. Energia focului ne va umple…

- Deși luna iulie se va simți ca o luna de relaxare și distracție pentru cei mai mulți nativi, ea va aduce cu ea și cateva teste pentru unele zodii. Lecțiile pe care le invața acum le vor permite sa faca fața provocarilor viitoare.Zodii care sunt testate de Univers in iulie 2024Este timpul ca aceste semne…

- In prima zi a saptamanii, pe 17 iunie, Mercur și Venus intra in Rac, oferind sprijin in comunicare și aducand sinceritate și intensitate in conexiunile emoționale.Pe data de 18, Luna in Scorpion formeaza un trigon cu Saturn in Pești, fapt ce ii va ajuta pe nativii zodiacului sa devina disciplinați și…

- Leii sunt foarte fericiți in aceasta perioada și se simt iubiți. Nativii acestei zodii au nevoie sa se ghideze și sa se bazeze mai mult pe intuiție. Numerele 37 și 6 va vor aduce mult noroc pentru ei pe data de 21 aprilie 2024.Horoscopul zilei de 21 aprilie 2024Horoscopul zilei de 21 aprilie 2024 spune…

- In astrologie, se spune ca planetele sunt „conjunctive” atunci cand stau exact la același grad (și, prin urmare, sunt aliniate pe cer). Unele planete experimenteaza acest lucru des, in timp ce altele o fac mult mai rar. Mercur, de exemplu, dureaza doar aproximativ un an pentru a tranzita intregul zodiac,…