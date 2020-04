Horoscop special: Inca este sezonul Berbec pana pe 19 aprilie! Profiti de puternica energie noua? Primavara este perioada cand totul explodeaza de prospetime si ne readuce viata intensa si promisiunea unui nou inceput mai bun. Orice mistere au avut loc in lunile reci de iarna, acum se incheie sau se dau la o parte in fata noii vieti a primaverii. E ceva ce vrei sa faci ? Actioneaza acum. Berbecul este semn cardinal de foc. Sa profitam de energia si vitalitatea adusa de el in orice activitate sau relatii avem! Sa profitam desi vitalitatea adusa de el in orice activitate sau relatii avem! Berbecul este condus de Marte, planeta energiei, actiunii si impulsului. De aceea, Berbecului nu ii e specific sa stea si sa se gandeasca ci sa actioneze, cam navalnic si impulsiv,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

