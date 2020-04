Horoscop special. 3 zodii dau lovitura, 4 vor avea de suferit Leu Din cauza stresului care este pe umerii lor, nativii leu vor avea de suferit mult și bine de aici inainte. Orele de somn pierdute și nivelul de stres la care au fost supuși vor incepe sa iși spuna cuvantul, iar sanatatea lor va incepe sa le dea semne ca ceva nu este bine. Vor avea de suferit destul de mult din aceasta cauza, deoarece, din cauza starilor prin care vor trece, nu vor putea sa se concentreze așa cum trebuie, iar sarcinile de la locul de munca nu vor fi indeplinite așa cum trebuie. Capricorn O cearta in cuplu risca sa strice tot ceea ce ei și partenerul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec O dorința mai veche nu se poate materializa din cauza sumei prea mari de bani pe care o cere, iar nativii se vor confrunta cu o stare proasta multe zile, stare ce le va da peste cap toate planurile. La inceput, vor pierde multe lucruri, dar se vor redresa dupa ceva vreme. Taur…

- Primul tranzit de stationare retrograda pentru planeta Mercur pe anul 2020 s-a incheiat pe 9 martie. Din 16 februarie am experimentat cu totii unele confuzii serioase ce au starnit emotii si au pus la incercare intuitia. O data cu incheierea etapei retrograde, Mercur intra in faza de post-retrograd,…

- Primavara anului 2020 isi intra in drepturi depline incepand cu data de 1 martie din punct de vedere calendaristic si cu data de 21 martie din punct de vedere astral, moment la care are loc echinoctiul de primavara, dar si debutul noului an astrologic. Energia iernii ne-a oferit ocazia de a sta mai…

- Berbec Berbecii obișnuiesc sa grabeasca lucrurile intr-o relatie și risca sa ramana singuri de Valentine's Day. Sunt extrem de pretențioși in ceea ce privește partenerul lor și au foarte mari așteptari cand vine vorba despre planificarea acestei zile. Sunt persoane puternice și dau dovada…

- Horoscop 4 februarie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 4 februarie 2020 - Berbec:S-ar putea sa te surprinda placut atmosfera relaxata pe careo vei gasi acasa sau la locul de munca. Depinde unde petreci mai mult timp șiunde te simți, de obicei, mai bine. Horoscop 4 februarie -…

- BERBEC Atitudinea ta lasa de dorit. Te aprinzi prea repede din orice, ar fi bine sa te gandești la consecințe. Ești mereu nervos și parca pus pe cearta. Nu toata lumea este dușmanul tau, iar in ceea ce privește greșelile, nu uita ca fiecare dintre noi greșește. Nervozitatea nu duce la nimic bun.…

- Saturn cel batran si serios, aflat in Capricorn, lordul karmei, planeta responsabilitatii, muncii, a faptelor dupa rasplata, a scurgerii timpului si a ciclurilor finite pe acest pamant, si Pluto, planeta transformarii si renasterii s-au apropiat tot anul 2019 unul de celalalt iar momentul la care…