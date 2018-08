Stiri pe aceeasi tema

- Iata horoscop dragoste saptamana 27 august – 2 septembrie 2018. Horoscop dragoste BERBEC O saptamana romantica, in care planuiesti iesiri dese cu partenerul de viata. Restaurant, galerii de arta, spectacole, piese de teatru, plimbari in natura. Faci totul ca partenerul de viata sa…

- Horoscopul din 3 august are aspecte pozitive pentru nativi. O zodie este rasplatita de astre cu un dar neașteptat! O șansa unica îi va schimba viața! Berbec Horoscop bani Berbec: Prin amici aveți posibilitatea de a atrage noi resurse în afacerile dumneavoastra…

- Astrologul Mariana Cojocaru spune cum va arata aceasta toamna pentru fiecare zodie. Berbec Evenimentele importante ale lunii roiesc in jurul banilor. Mai ales sectiunea care vizeaza banii si bunurile comune cu altii, mostenirile, partajele, castigurile obtinute din colaborari se vor imbunatati intr-un…

- Finalul de an 2018 aduce surprize mari in horoscop. Daca toamna va fi blanda cu unele zodii, spre sfarșitul anului vor exista decizii radicale. Divorț, suferințe in dragoste sau pierderi pe plan financiar. Astrele vin și cu vești bune, in special pentru zodiile de Pamant!

- BERBEC Iti vei imbunatati starea financiara prin unele tranzactii de succes pe care le vei face astazi. Iti vei dedica timpul liber familiei si te vei bucura de prezenta copiilor si a prietenilor dragi. Vor aparea unele perspective extrem de tentante in domeniul carierei. TAUR Azi vei avea o zi…

- A venit și luna august, ultima din vara lui 2018. Oamenii încearca sa profite pe ultima suta de metri de acest anotimp caduros. Și astrele sunt de partea nativilor în aceasta perioada.

- HOROSCOP 2 iulie 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Daca iti agati toate sperantele de un singur carlig si acesta nu se dovedeste a fi cel mai potrivit pentru nevoile tale, ai putea aluneca spre depresie, dar nu! Stii vorba aceea: nu juca tot pe o carte, nu-ti pune toata ouale intr-un singur cos,…