Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP ZILNIC 31 IULIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ziua este favorabila meditatiilor interioare, discutiilor de taina cu cineva de incredere din anturajul apropiat si odihnei pe indelete. La nevoie apeleaza la ceilalti pentru a-ti rezolva treburile cotidiene sau indatoririle profesionale.…

- BERBEC Ai abilitatea de a-ti reveni cu mare usurinta, poti renaste din propria-ti cenusa. Fii atent, nu abuza de aceasta energie, relaxeaza-te cat poti de mult. Daca nu tii cont de asta si te ingrijorezi din nimic, te vei simti agitat si vei avea o multime de probleme de concentrare. TAUR Abilitatile…

- Taur Zodia Taur este guvernata de Venus, ceea ce inseamna ca tinde sa isi doreasca tot ce inseamna lux si rafinament. O viata mediocra este complet inacceptabila pentru un Taur. Acesti nativi fac bani pentru a-si permite o viata de lux si vor persevera pentru a atinge nivelul de confort, securitate…

- Daca avem de facut lucruri importante, ar fi bine sa le facem in prima jumatate a zilei. Astrologul Camelia Patrașcanu a prezentat astrograma zilei de miercuri, 20 iunie, la Antena 3. Pentru una dintre zodii, banii vor pica din cer astazi, caci aceștia iși vor rotunji considerabil veniturile.

- Tot pe 21 iunie are loc si solistitiul de vara ce marcheaza startul oficial al verii astrologice in emisfera noastra. Vara incepe, este timpul pentru adevarata relaxare, destresare si savurarea noptilor lungi de vara. Nu oricum, ci sub influenta zodiei Rac, sezonul in care vom simti mai multa nevoie…

- BERBEC - Furia il imbolnavește. Prea multa energie poate cauza nervi, fapt ce duce la un dezechilibru mental al nativului Berbec.TAUR - Cele mai multe boli ale Taurului incep de la prea mult conform și prea multe permisiuni alimentare. Apar astfel probleme digestive.

- BERBECVi se propune un nou post la locul de munca. Inainte de a accepta, discutați despre noile responsabilitați.TAURS-ar putea ca cineva din familie sa va propuna o idee pentru o afacere. Nu va lasați purtați de val și fiți atent la toate detaliile.

- GEMENI - Pregatește-te sa cucereșți lumeaEșți in perioada de putere imensa și energie nelimitata. Poți face orice iți propui, așa ca nu ar fi o idee rea sa te concentrezi pe cariera și pe dorințele tale cele mai profunde in aceasta luna.